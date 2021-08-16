لبنان في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء عن الدولة بالكامل

المواطن - متابعة

انقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن كافة ربوع لبنان مساء أمس الأحد، فيما أعلنت شركة الكهرباء أنها تحاول إصلاح الخلل.

وأصدرت شركة الكهرباء في زحلة بيانًا قالت فيه: إنه في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وقع انقطاع كامل للكهرباء من مؤسسة الكهرباء على جميع الأراضي اللبنانية ووقوع لبنان كله في العتمة الشاملة وبالتالي عدم تغذية حتى للقليل من الوقت.

استمرار أزمة المازوت:

وتابع البيان بما أن المؤسسة لا تستطيع إعلامنا بالوقت المطلوب لإعادة التيار، ومع استمرار أزمة المازوت دون أي بوادر لحل جدي، دخلنا للأسف في نفق المجهول، وسوف نستكمل التغذية حسب كميات المازوت المتاحة ولأطول فترة ممكنة، وإننا لن نستطيع الالتزام ببرنامج تقنين محدد، وسوف نغذي المناطق مداورة بالقدرة الممكنة، آملين مرور هذه المحنة على أهلنا في زحلة والبقاع وعلى جميع المواطنين.

سبب انقطاع التيار في لبنان:

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان قد أعلنت عن خروج 8 محطات من الخدمة تشمل محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، النبطية نتيجة ازدياد وتيرة الاعتداءات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين.

وأفادت المؤسسة في بيان لها أنه قد عمل المعتدون في 5 محطات تحويل وهي صور، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية على إفادة المناطق التي تتغذى من هذه المحطات تحديدًا من ساعات تغذية إضافية تصل لمعدل أكثر من 12 ساعة في اليوم، بينما تُحرم المناطق الأخرى من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها بسبب هذه التجاوزات المستمرة في تلك المحطات، في ظلّ النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة الكهربائية بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد.

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