لحظة انفجار بمستودع ذخيرة في كازاخستان وإصابة 60 شخصًا

المواطن - متابعة

وقع انفجار كبير اليوم الخميس في مستودع ذخيرة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، نتج عنه إصابة 60 شخصًا وتسبب في إخلاء عدة قرى مجاورة.

موقع الانفجار

وأوضحت وزارة الدفاع الكازاخستانية في بيان، أن الحريق اندلع قرابة الساعة 13,00 بتوقيت جرينتش في مستودع للذخيرة، يقع في وحدة عسكرية في منطقة جامبيل (جنوب)، ما تسبب في “انفجار أجسام مجهولة”.

إخلاء عدة قرى

وحسب السلطات في منطقة جامبيل، أصيب 60 شخصًا ونقلوا إلى المستشفى نتيجة الانفجار، كما يجري إخلاء أربع قرى مجاورة لمستودع الذخيرة

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