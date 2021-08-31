لحظة تحرير طفل من أيدي عصابة خطفته في مصر

المواطن - سعد البحيري

تمكنت قوات الأمن في مصر من تحرير طفل من أيدي عصابة اختطفته قبل حوالي 24 ساعة، وتم تداول مقطع الخطف على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

ونشرت وزارة الداخلية لقطات حية من عملية تحرير الطفل زياد البحيري من يد العصابة التي اختطفته، من أمام منزل أسرته بطريق الدائري- المحلة- المنصورة في وضح النهار ولاذوا بالفرار ليتم القبض عليهم في أحد البيوت تحت الإنشاء وتحرير الطفل وتسليمه إلى ذويه دون أن يصاب بضرر.

اعترافات عصابة خطف الأطفال في مصر

وبعد القبض عليهم أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول دوافع الجريمة حيث قالوا إنهم كانوا يطمعون في الحصول على فدية من والده؛ نظرًا لأن حالته المادية ميسورة لكن الأمور آلت إلى ما آلت إليه في النهاية.

تفاصيل الحادث

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت ملابسات وتفاصيل القبض على المتهمين، حيث جاء في تفاصيل الواقعة، أن قوات الأمن نجحت في ضبط المتهمين عقب تلقي بلاغ من أسرة الطفل زياد، يفيد باختطاف نجلهم من أمام منزله بمنطقة أبو دراع، بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، وأسفرت خطة البحث التي شارك فيها ضباط من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، عن تحديد السيارة المستخدمة فـي ارتكاب الحادث وتبين أنه مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ في توقيت سابق لواقعة خطف الطفل، وأن المتهمين قاموا بتنفيذ الجريمة وحرق السيارة بعد تنفيذ واقعة الخطف.

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