لحظة دخول أمين الحق مساعد أسامة بن لادن السابق إلى أفغانستان

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة عودة أمين الحق مساعد أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي إلى أفغانستان بعد جلاء القوات الأمريكية عن البلاد بشكل كامل وتسليم الحكم إلى حركة طالبان.

ودخل مساعد ابن لادن السابق إلى أفغانستان بصحبة عدد من الأشخاص في مجموعة من المركبات ولوح بيديه لجمع غفير من الجماهير التي اصطفت لاستقباله.

من هو أمين الحق مساعد ابن لادن السابق ؟

يعتبر أمين الحق أحد أكبر مزودي تنظيم القاعدة بالسلاح، تمكن من الفرار مع ابن لادن خلال معركة تورا بورا في عام 2001، حيث هربا من القوات الأميركية الخاصة برشوة رجال القبائل الأفغانية قبل عبور الحدود إلى باكستان.

اعتقل في عام 2008 لكن القضاء الأفغاني لم يحكم عليه بالسجن بسبب عدم القدرة على تقديم أدلة تؤكد أنه كان على صلة مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل.

سيطرة طالبان على البلاد

وكانت طالبان سيطرت على أفغانستان مرة أخرى منتصف الشهر الجاري، وسمحت بجلاء الرعايا الأجانب والدبلوماسيين والقوات الأمريكية كما سمحت بجلاء بعض المتعاونين الأفغان مع القوات الأجنبية فيما اعتقلت البعض الآخر.

وتحاول طالبان أن تظهر بمظهر الاعتدال والانفتاح، مؤكدة أنها ستحكم بطريقة مختلفة عن فترة حكمها بين 1996 و2001 عندما منعت الفتيات والنساء من الدراسة والعمل، لكن عددًا من الدول والمراقبين يشككون في صدق كلامها.

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