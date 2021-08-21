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لقطات من جولة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في المغرب
لحضور ختام نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء المغربي

لقطات من جولة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في المغرب

2021/08/21
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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لقطات من جولة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في المغرب رئيس الاتحاد العربي في المغرب
المواطن - واس

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم في العاصمة المغربية الرباط، بمعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة بالمملكة المغربية عثمان الفردوس، بحضور معالي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد بالمملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي.

رئيس الاتحاد العربي يشيد بـ حفاوة الاستقبال في المغرب:

وتجول سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مرافق مركب محمد السادس الرياضي واطلع على الخدمات الرياضية المختلفة التي يقدمها، مقدماً شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة والرياضة والشباب المغربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

رئيس الاتحاد العربي في المغرب

والتقى سموه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المهندس هاني أبو ريده وبعدد من أعضاء مجلس الاتحاد، وعقد سموه اجتماعات ثنائية مع معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

رئيس الاتحاد العربي في المغرب

كما التقى برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وبرئيسي ناديي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي، رشيد الأندلسي و أنمار الحائلي.

عبدالعزيز الفيصل يُتوج الفائز بلقب البطولة العربية:

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قد وصل ظهر اليوم السبت إلى العاصمة المغربية الرباط، لحضور ختام منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية والأبطال وتتويج الفريق الفائز بالبطولة في المباراة التي ستجمع فريقي الرجاء المغربي والاتحاد السعودي مساء اليوم.

رئيس الاتحاد العربي في المغرب


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