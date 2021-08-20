لقطة صادمة لتقاذف رضيع أفغاني عبر الأسلاك الشائكة بمطار كابل

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة تقاذف رضيع أفغاني، يرتدي الأخضر من يد إلى أخرى بين الحشود لإيصاله إلى أحد الجنود البريطانيين، في محاولة لمنحه مستقبل أفضل حتى وإن كان بعيدًا عن أهله في كابل.

Watch as a toddler gets pulled over the wall to the Kabul airport pic.twitter.com/0RVJgEAoyo — The First (@TheFirstonTV) August 19, 2021

ويمكن سماع صرخات الأهالي في المقطع، حيث احتشدوا وراء السياج المحيط بمطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل، مناشدين الجنود الأميركيين والبريطانيين وغيرهم لأخذ أطفالهم لإنقاذهم من طالبان التي سيطرت على البلاد.

وبحسب وكالة رويترز، فإنه لا يمكن وصف المشهد إلا باليأس والهلع، حيث إنه من خلف الأسلاك الشائكة عند سور المطار الذي لا يزال مكتظًا بالحشود منذ الأحد الماضي، رفع عدد من المواطنين الأفغان الطفل ورموه بين أيدي أحد الجنود الذي انتشله من يده ورماه لآخر.

فرار الآلاف من سيطرة طالبان

ومنذ دخول حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية، هرع آلاف الأشخاص الذين عملوا مع القوات المسلحة الغربية على مدار العشرين عامًا الماضية إلى المطار آملين بالحصول على مكان على متن إحدى طائرات النقل العسكرية.

ووجد آلاف الأفغان أنفسهم، أمس الخميس، عالقين في المطار بين نقاط تفتيش أقامها مقاتلو طالبان وسياج شائك مدّه الجيش الأميركي، في سعيهم اليائس للصعود في أي طائرة مغادرة هربًا من حكم الحركة بعد سيطرتها مجددًا على البلد.

ويُذكر أن مسؤولًا بحلف شمال الأطلسي، كشف بحسب ما أفادت رويترز، اليوم الجمعة، أن أكثر من 18 ألفًا قد أُجلوا من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد.

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