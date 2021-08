لقطة صادمة لتقاذف رضيع أفغاني عبر الأسلاك الشائكة بمطار كابل

المواطن- متابعة

وثق مقطع فيديو صادم، لحظة تقاذف رضيع أفغاني، يرتدي الأخضر من يد إلى أخرى بين الحشود لإيصاله إلى أحد الجنود البريطانيين، في محاولة لمنحه مستقبل أفضل حتى وإن كان بعيدًا عن أهله في كابل.

Watch as a toddler gets pulled over the wall to the Kabul airport pic.twitter.com/0RVJgEAoyo

— The First (@TheFirstonTV) August 19, 2021