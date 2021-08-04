ليفربول يجدد عقد حارسه البرازيلي أليسون بيكر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد حارسه البرازيلي أليسون بيكر بعقد طويل الأمد وذلك قبل انطلاق موسم 2021/ 2022.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليفربول عبر الإنترنت أن الحارس بيكر صاحب الـ28 عامًا سيبقى في صفوف الريدز حتى عام 2027؛ نظرًا لكونه واحدًا من الأعمدة الرئيسية بالفريق الأول لليفربول.

ماذا قال الحارس البرازيلي بعد التجديد ؟

وتحدث أليسون بيكر بعد تجديد العقد قائلًا: “سعيد للغاية باستمراري في ليفربول، إنجلترا بلد مختلفة وأنا وأسرتي نشعر بالراحة في البلاد، سعيد لأنني اتخذت القرار المناسب”.

وظهر أليسون بيكر مع ليفربول في 130 مباراة، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 57 مباراة، كما سجل هدفًا لا يُنسى لفريق ليفربول في شباك ويست بروميتش آلبيون في الدوري الإنجليزي بموسم 2020/ 2021 ووقتها فاز ليفربول بثنائية مقابل هدف.

يذكر أن حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر كان انضم إلى فريق ليفربول في صيف 2018 قادمًا من نادي روما الإيطالي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

إنجازات أليسون بيكر مع ليفربول:

ونجح بيكر في الفوز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في صيف 2019 وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في أغسطس 2019.

يذكر أن ليفربول كان جدد عقد اللاعبين “الإنجليزي ترينت أرنولد، والبرازيلي فابينيو” قبل التجديد لـ أليسون بيكر.

وكان بيكر تُوج بلقب كوبا أمريكا مع منتخب راقصي السامبا في صيف 2019 على حساب بيرو بالمباراة النهائية.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة