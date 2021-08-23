‎الرئيسية
الرياضة العالمية
ليفربول يربك حسابات المنتخب المصري
اعتذر عن انضمام محمد صلاح

ليفربول يربك حسابات المنتخب المصري

2021/08/23
الساعة 4:45 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
0
طباعة
ليفربول يربك حسابات المنتخب المصري صلاح - المصدر @LFC
المواطن - مروة نبيل

أربك نادي ليفربول الإنجليزي، حسابات المنتخب المصري لكرة القدم، بعدما اعتذر عن انضمام نجمه محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في شهر أغسطس الجاري.

محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب المصري

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

محمد صلاح - ليفربول
احتفال صلاح مع اللاعبين – المصدر @LFC

وأشار خطاب ليفربول، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مما يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، الأمر الذي يصعب انضمامه إلى المنتخب المصري.

وأعرب ليفربول عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة، وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

محمد صلاح - المنتخب المصري
صلاح

صلاح يتألق مع ليفربول

وبدأ محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث تألق في مواجهتي نورويتش سيتي وبيرنلي، وسجل هدفًا، ليساهم في فوز الريدز بأول مواجهتين في الدوري الإنجليزي.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

يورجن كلوب يثير قلق ليفربول

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق