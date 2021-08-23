ليفربول يربك حسابات المنتخب المصري

المواطن - مروة نبيل

أربك نادي ليفربول الإنجليزي، حسابات المنتخب المصري لكرة القدم، بعدما اعتذر عن انضمام نجمه محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في شهر أغسطس الجاري.

محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب المصري

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا من ليفربول، يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمعسكر المقبل، استعدادًا لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشار خطاب ليفربول، إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مما يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا، الأمر الذي يصعب انضمامه إلى المنتخب المصري.

وأعرب ليفربول عن أمله في أن يتفهم الاتحاد المصري اضطراره لذلك، في مواجهة تعرض اللاعب إلى حجر صحي لهذه المدة، وتأثره بذلك بدنيًا، فضلًا عن عدم التأكد من ظروف مكان الحجر الذي تحدده السلطات الإنجليزية.

صلاح يتألق مع ليفربول

وبدأ محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث تألق في مواجهتي نورويتش سيتي وبيرنلي، وسجل هدفًا، ليساهم في فوز الريدز بأول مواجهتين في الدوري الإنجليزي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة