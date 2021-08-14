ليفربول يُسقط نوريتش سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

افتتح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي، بفوز عريض على نوريتش سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى.

ملخص مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بـ الدوري الإنجليزي:

وبدأ الريدز المباراة ضاغطًا بقوة ليضيف الهدف الأول عبر البرتغالي دييغو جوتا بالدقيقة الـ26.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الريدز بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة كشر الريدز عن أنيابه الهجومية ليسجل البرازيلي روبيرتو فيرمينيو ثاني أهداف الريدز بالدقيقة الـ65.

وعاد المصري محمد صلاح ليضيف ثالث أهداف ليفربول بالدقيقة الرابعة والسبعين من تصويبة مخادعة لـ حارس نوريتش سيتي.

إنجاز مميز لـ محمد صلاح:

جدير بالذكر أن محمد صلاح حقق إنجازًا مميزًا له بـ الدوري الإنجليزي، حيث أصبح أول لاعب على الإطلاق بـ البريميرليج يسجل بالجولة الأولى للدوري الممتاز في 5 مواسم متتالية.

وسجل صلاح بالجولة الأولى من البريميرليج في شباك واتفورد موسم 2017/ 2018، ثم سجل بالجولة الافتتاحية لموسم 2018/ 2019 في الدوري الإنجليزي بشباك ويست هام يونايتد، وسجل بالجولة الأولى من موسم 2019/ 2020 بشباك نوريتش سيتي، ثم التسجيل بالجولة الافتتاحية لموسم 2020/ 2021 في شباك ليدز يونايتد، والتسجيل بالجولة الأولى لموسم 2021/ 2022 في شباك نوريتش سيتي.

وكان ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 للمرة رقم 18 في تاريخه، وبعد مرور 30 عامًا وقتها حيث عانى من عدم الفوز بـ البريميرليج في نسخته الجديدة منذ انطلاقه موسم 1992/ 1993.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة