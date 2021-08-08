مؤشر الأسهم السعودية يستهل تعاملات الأسبوع مرتفعًا

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 5.91 نقاط ليقفل عند مستوى 11215.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

حركة الأسهم السعودية الرئيسية

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 205 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 293 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، و وقت اللياقة، والتعاونية، وتكافل الراجحي، والإعادة السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بحر العرب، وتنمية، والمواساة، وشاكر، وسبكيم العالمية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.59%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكهرباء السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء، ومتطورة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والأهلي، وأرامكو السعودية، وكهرباء السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

سوق الأسهم الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 269.71 نقطة ليقفل عند مستوى 24278.92 نقطة، وبتداولات بلغت 74 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 563 ألف سهم تقاسمتها 1530 صفقة.

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