ماثيوس بيريرا مُلمحًا عن عرض الهلال: طلبت منهم إطلاق سراحي !

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي إلى تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا لترك فريقه الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماذا قال ماثيوس بيريرا ؟

وذكر اللاعب بيريرا صاحب الـ25 عامًا عبر حسابه في “الإنستجرام” : “تلقيت عرض مغري سيغير حياتي وحياة عائلتي وأنا أطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالرحيل”.

وتابع اللاعب بيريرا: “منذ أسابيع تلقيت العرض وهو مغرٍ بمعنى الكلمة وأرغب في الرحيل عن النادي ولكن بالطريقة الصحيحة والعادلة، وما أحزنني هو أنني ملتزم لكن نادي ويست بروميتش آلبيون أطلق شائعات بأنني غير ملتزم، نظرًا لأنني أريد الرحيل وأنا كنت ملتزماً آخر موسمين”.

وواصل لاعب ويست بروميتش قائلًا: “أرغب في الرحيل أريد خوض تجربة جديدة وأنا لاعب محترف ودائمًا احترم هذا الأمر”.

لماذا رفض الهلال طلب ويست بروميتش ؟

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن الهلال تقدم بعرض قدره 17 مليون يورو لضم بيريرا لكن ويست بروميتش يرغب في نيل 25 مليون يورو وهو ما رفضه الهلال بسبب المبالغة في المطالب المالية.

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