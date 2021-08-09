ماجد النفيعي: الديون عائق لإتمام خطة التصحيح

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، قبل قليل، عدة رسائل إلى الجماهير في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ماجد النفيعي يوجه رسائل لجماهير الأهلي

وقال ماجد النفيعي: “جمهور الأهلي الحبيب، لا يخفى عليكم أننا نمر بمرحلة مفصلية في تاريخ نادينا العظيم، مرحلة تحتاج تكاتف الجميع لبناء شخصية وأسلوب خاص بالنادي الأهلي الذي كان سباقًا لذلك. والآن، ولله الحمد بدأت هذه البشائر مع عودة المحبين ورجال الأهلي”.

وتابع: “تعلمون أن عدم الاستقرار في أي منظومة كرة قدم يعني عدم وجود مساحة للتطور والنضوج كفريق مما يجعلها تدور غالبًا في دائرة مفرغة وهو ما حدث للأسف لنادينا الحبيب وقد كان درسًا نستطيع الاستفادة منه جميعًا رغم قساوته”.

وأضاف: “التركيز على التفاصيل ومناقشتها بشكل مستفيض يجعل الاختلاف في وجهات النظر الذي كان ولا زال جزءًا لا يتجزأ من طبيعة كرة القدم وحلاوتها يتحول إلى خلاف يؤثر بشكل سلبي على المنظومة ككل قبل نضوجها وبناء أساسها القوي الذي نطمح إليه أنا وفريق عملي”.

وأردف: “الوقت الكافي والهدوء في ردة الفعل سواء الإيجابية منها أو السلبية بعدم المبالغة في الفرح وعدم نسف كل شيء حال الخسارة واجب علينا جميعًا لمنح المُنْضمين الجدد فرصة التأقلم وتقديم الأفضل لديهم ومساعدة من تأثر سلبيًّا في مرحلة عدم الاستقرار لاستعادة ثقته وتجديد طموحه”.

الديون تُعرقل خطة التصحيح:

وواصل ماجد النفيعي قائلًا: “متطلبات الكفاءة المالية والمديونيات الثقيلة وعقود اللاعبين القديمة ومتأخرات رواتبهم ومقدماتهم وبعض الشروط الصعبة لإنهاء عقود بعض المحترفين لا زالت تمثل عائق عن إتمام خطة التصحيح بوقت واحد أو فترة تسجيلية واحدة ولا زلنا نحاول”.

واستكمل رئيس النادي الأهلي: “لا يخطر في بال أي مشجع أو مُحب أهلاوي أننا سوف نتوقف عن خطتنا لعودة الأهلي ووقوفه على منصات التتويج ولكن نحتاج للوقت الكافي.. الإصلاح يحتاج لوقت كافي ويحتاج الدعم الجماهيري التحفيزي وليس المُحبط”.

واختتم ماجد النفيعي تغريداته قائلًا: “نهدف كأعضاء مجلس إدارة وكل العاملين بالنادي إلى وضع أساس قوي للنادي إداريًّا وماليًّا ورياضيًّا وكل ما نحتاجه جميعًا هو الوقت والذي أثق في كرم جمهورنا وتفهمه، على الأقل في العام الأول من فترتنا النظامية.. والقادم أجمل بإذن الله”.

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