ماذا طلب جمهور الاتحاد من فهد المولد ؟

المواطن - محمد سمعه

انتقدت جماهير نادي الاتحاد مستوى اللاعب فهد المولد الذي لم يقدم المنتظر منه في مباراة أمس السبت ضد نادي الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية.

فهد المولد يعاني من تراجع المستوى

وقبل نهاية الموسم الماضي، ويُعاني المولد من تراجع في المستوى الفني، مما جعل جماهير الاتحاد تطلب في أكثر من مناسبة رحيله عن صفوف الفريق، كذلك لم يقدم المأمول منه في مباراة الفيحاء بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

وطلبت جماهير الاتحاد من المولد الرحيل عن صفوف النادي بسبب عدم قدرتها على التحمل مجددًا، خاصة أن المولد لم يظهر هجوميًا بالصورة المطلوبة ضد الرجاء، بالإضافة إلى إهداره لركلة ترجيحية ساهمت في حسم نادي الرجاء لـ لقب البطولة العربية.

الاتحاد في مواجهة قوية ضد الفيصلي

ويستعد نادي الاتحاد لخوض غمار المنافسات المحلية، حيث سيواجه فريق الفيصلي مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد فاز الاثنين الماضي على نادي الرائد بثلاثية دون رد بالجولة الثانية، وذلك قبل مواجهة نادي الرجاء المغربي.

ويسعى فهد المولد خلال الفترة المقبلة لاستعادة مستواه وإرضاء جماهير الاتحاد، خاصة أن جمهور العميد لن يقبل أي تعثر بعد الوصول للمركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري المحترفين في الموسم الماضي، إضافة إلى الوصول لنهائي البطولة العربية قبل خسارتها أمس.

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