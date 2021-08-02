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مازن الياسين يكشف سبب توديعه لـ طوكيو 2020
بعد احتلاله المركز الرابع

مازن الياسين يكشف سبب توديعه لـ طوكيو 2020

2021/08/02
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مازن الياسين يكشف سبب توديعه لـ طوكيو 2020 الياسين في السباق - المصدر @saudiolympic
المواطن - مروة نبيل

أبدى لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، مازن الياسين سعادته بالمستوى الذي قدمه خلال منافسات الدور الأول، موضحًا أسباب خروجه من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

مازن الياسين رابعًا في أولمبياد طوكيو

وأنهى الياسين الدور نصف النهائي في سباق الـ400 متر بالمركز الرابع في المجموعة الثانية بزمن 45.37 ثانية، ليودع أولمبياد طوكيو، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني بالمجموعتين، وأصحاب أفضل رقمين بالثلاث مجموعات.

وكان مازن الياسين قد تألق خلال مشاركته في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حقق أفضل رقم شخصي له بزمن 45.16، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مازن الياسين في طوكيو 2020
الياسين – المصدر @saudiolympic

سبب خروج الياسين من الأولمبياد

وتحدث العداء السعودي مازن الياسين عن سبب خروجه من الأولمبياد، قائلًا: “رغم حرارة الطقس وفارق التوقيت، فإن ذلك ليس عذرًا لعدم التأهل للنهائي، فقد حضرت إلى طوكيو قبل 8 أيام من انطلاق الدورة الأولمبية”.

وتابع: “ما أثر علي حقًا هو نقص التحضيرات قبل الأولمبياد، حيث لم أخض سوى معسكر واحد في إسبانيا.. تأخرت تحضيراتي حتى قبل 6 أشهر من الأولمبياد، في الوقت الذي يبدأ فيه باقي العداءين، التجهيز للمحفل الرياضي الأبرز، قبل انطلاقه بعامين”.

واختتم مازن الياسين تصريحاته قائلًا: “ظهرت بمستوى طيب في الدور الأول من التصفيات، ونجحت في تحسين رقمي الشخصي، لكن في المربع الذهبي لم أستطع مجاراة نجوم العالم”.

مازن الياسين
الياسين – المصدر @saudiolympic


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