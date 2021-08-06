مانشستر سيتي يضم جاك جريليش رسميًا حتى 2027

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الخميس عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي جاك جريليش قادمًا من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

6 سنوات مع مانشستر سيتي

وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر سيتي عبر الإنترنت أن جريليش صاحب الـ25 عامًا انضم لصفوف السيتي حتى صيف عام 2027.

وخاض جريليش مع أستون فيلا 213 لقاء بداية من عام 2013 حتى عام 2021 سجل خلالهم 32 هدفًا ومرر 43 تمريرة حاسمة.

تعليق جاك جريليش بعد الانضمام لـ مانشستر سيتي

وتحدث جريليش بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي قائلًا: “سعيد للغاية للالتحاق بهذا الفريق والسيتي هو أفضل فريق في إنجلترا ويدربه بيب جوارديولا الذي يُعتبر واحدًا من أفضل المدربين بالعالم”.

وأضاف جاك جريليش: “حقيقة أنا أنتظر بداية الموسم للعب ومقابلة الجميع”.

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