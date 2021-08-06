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مانشستر سيتي يضم جاك جريليش رسميًا حتى 2027
قادمًا من أستون فيلا

مانشستر سيتي يضم جاك جريليش رسميًا حتى 2027

2021/08/06
الساعة 12:22 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مانشستر سيتي يضم جاك جريليش رسميًا حتى 2027 جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد - المصدر @ManCity
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مساء الخميس عن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي جاك جريليش قادمًا من صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

6 سنوات مع مانشستر سيتي

وذكر الموقع الرسمي لـ مانشستر سيتي عبر الإنترنت أن جريليش صاحب الـ25 عامًا انضم لصفوف السيتي حتى صيف عام 2027.

وخاض جريليش مع أستون فيلا 213 لقاء بداية من عام 2013 حتى عام 2021 سجل خلالهم 32 هدفًا ومرر 43 تمريرة حاسمة.

جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد
@ManCity

تعليق جاك جريليش بعد الانضمام لـ مانشستر سيتي

وتحدث جريليش بعد انضمامه إلى مانشستر سيتي قائلًا: “سعيد للغاية للالتحاق بهذا الفريق والسيتي هو أفضل فريق في إنجلترا ويدربه بيب جوارديولا الذي يُعتبر واحدًا من أفضل المدربين بالعالم”.

وأضاف جاك جريليش: “حقيقة أنا أنتظر بداية الموسم للعب ومقابلة الجميع”.

جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي الجديد
@ManCity


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