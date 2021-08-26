ما الفارق بين دلتا وبقية سلالات كورونا؟

المواطن - الرياض

سلط استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية عارف العمري، الضوء على أبرز الاختلافات التي تم رصدها بين متحور دلتا وبقية سلالات فيروس كورونا المستجد.

دلتا أكثر انتشاراً:

وأكد العمري خلال مداخلة على قناة الإخبارية، أن متحور دلتا يختلف عن سلالات كورونا من حيث نسبة الانتشار، حيث إن الأول أكثر انتشارًا، ولكن المتحور لا يختلف عن بقية السلالات في كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وكذلك الأعراض التي تُصاحب الإصابة بها.

المتحور في المملكة:

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أكد أن المتحور موجود في المملكة وهو أكثر أنواع المتحورات انتشارًا على مستوى العالم.

وكشف العبدالعالي أن الجرعة الواحدة من لقاح كورونا لا تكفي للوقاية من متحور دلتا داعيًا إلى استكمال جرعتي اللقاح بعد التسجيل في تطبيق توكلنا.

وقال إن هذه السلالة موجودة في المملكة ومنتشرة وقد تم تسجيلها في كافة مناطق المملكة مشيرًا إلى أن سرعة انتشار هذه السلالة حول العالم ثلاثة أضعاف المتحورات الأخرى.

وأضاف متحدث الصحة أن هناك دراسات محدودة حول المتحور التي ترجع أن الأعراض تكون أكثر حدة مقارنة مع السلالات الأخرى.

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