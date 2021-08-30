ما علاقة مواعيد الدراسة بالمناخ؟

المواطن - الرياض

أوضح خبير الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق، أسباب ارتباط مواعيد الدراسة بالمناخ وضوابط تحديدها.

بداية الاعتدال:

ولفت الزعاق، بحسب “العربية”، إلى أن الدراسة تبدأ مع بداية الاعتدال وتنهي بنهاية الحر، وتتراوح عدد أيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام (25 إلى 30 أسبوعًا)، موضحًا أن بداية ونهاية الدراسة على مستوى العالم تعتمد على أساس المناخ فتبدأ في شهر سبتمبر، وتنتهي في شهر يونيو وتبدأ حسابيًّا في موسم سهيل وتنتهي في موسم التويبع.

وأردف أن الولايات المتحدة وبريطانيا دشنتا قانون التعليم في عام 1852، وألزمتا جميع الأطفال بالانخراط في المنظومة التعليمية في فصل الشتاء، مع تغريم الآباء الذين يمنعون أطفالهم عن التعليم.

التعليم حضوريًّا في المدارس:

في سياق آخر، بلغت نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد أكثر من 87% من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية من قبل قيادات التعليم والمشرفين التربويين في المدارس أكثر منَ 12.193 زيارة، فيما وصلت نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، بينما بلغت نسبة المستوى العالي جدًّا أقل من 1%.

عودة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

وانتظم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بمدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) التي تضمن سلامتهم وأسرهم ومعلميهم والمجتمع.

وشهد اليوم الثاني لبداية العام الدراسي الجديد زيادة في مستوى حضور الطلاب والطالبات الذين عادوا لمقاعد الدراسة بتفاؤل بعام دراسي مثمر، والاشتياق لمدارسهم ولزملائهم ومعلميهم، متطلعين للعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك بعد انقطاع عن الحضور أكثر من عام ونصف بسبب الجائحة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة