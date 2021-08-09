ما قدمه رومارينيو لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم الذكرى الثالثة على انضمام البرازيلي رومارينيو لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

وكان المهاجم البرازيلي صاحب الـ30 عامًا انضم لصفوف العميد في صيف 2018 بعد أن تألق مع نادي الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية 2017 التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرقام رومارينيو في آخر 3 مواسم

وتمكن المهاجم البرازيلي من إحراز 7 أهداف بموسم 2018/2019 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي موسم 2019/2020 نجح لاعب الاتحاد في إحراز 15 هدفًا بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما في الموسم الماضي 2020/2021، فتمكن اللاعب رومارينيو من إحراز 16 هدفًا بدوري المحترفين، لينجح اللاعب البرازيلي في إحراز 38 هدفًا بقميص الاتحاد في آخر 3 مواسم ببطولة الدوري.

ويدين جمهور العميد بالفضل للاعب البرازيلي الذي ساهم في وصول فريقهم إلى المركز الثالث ببطولة دوري المحترفين والتأهل إلى الملحق الآسيوي في نسخة دوري أبطال آسيا عام 2022.

وكان اسم رومارينيو ارتبط بالانتقال لصفوف الدحيل القطري في صيف العام الجاري، لكن اللاعب البرازيلي نفى وجود نية لديه للرحيل عن الاتحاد.

الاتحاد يواجه الفيحاء

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه فريق الفيحاء بعد غد الأربعاء بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

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