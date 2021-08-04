ما هو مصير حميدان التركي بعد جلسة الإفراج المشروط ؟

المواطن - الرياض

لا يزال الكثير من المواطنين يترقبون قرار لجنة الإفراج المشروط عن المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية يحدوهم الأمل في أن تستجب المحكمة لمطالبة بالحصول على الإفراج المشروط بعدما أثبت حسن السير والسلوك بشهادة آمر السجن الذي يقبع فيه.

ماراثون الإفراج المشروط

وعقد يوم أمس الثلاثاء آخر جلسة في ماراثون الإفراج المشروط الذي تخوضه أسرة التركي حيث تم السماح لأبنائه الأربعة بحضور الجلسة لأول مرة وقدمت كل واحدة منهن كلمة إلى لجنة الإفراج.

وتحدثت نورة التركي إلى اللجنة عن عن أثر والدها الإيجابي على حياتهم الشخصية رغم الظروف التي يمر بها، فيما تحدثت أروى عن المعاناة التي تمر بها أسرة التركي بسبب فقده وعدم وجوده بينهم، أما لمى فأكدت أن محكومية والدهم شملت جميع أفراد الأسرة الذين عايشوها وتألموا بسببها فيما تحدث تركي بن حميدان عن شخصية والده وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

خيارات الإفراج عن حميدان التركي

وحتى الآن لم يصدر أي قرار من لجنة الإفراج المشروط بعد مرور 24 ساعة على الجلسة فيما أكد تركي حميدان التركي أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لصدور الحكم.

وكان تركي قال قبل الجلسة إن الخيارات المتاحة أمام اللجنة للتعامل مع قضية والده تتمثل في 3 خيارات كما يلي:

١- قبول طلب الإفراج المشروط.

٢-رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

٣- رفض طلب الإفراج المشروط نهائيا وإكمال مدة المحكومية القصوى.

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