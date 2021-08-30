ما هي المحاصيل البعلية المدعومة من برنامج ريف ؟

المواطن - الرياض

يدعم برنامج ريف مزارعي المحاصيل البعلية ضمن العديد من الأنشطة التي تستفيد من دعم البرنامج الذي لا يرد فما هي هذه المحاصيل؟

المحاصيل البعلية

هي المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار بشكل رئيس للحصول على احتياجاتها المائية، بعكس الزراعة المروية التي تعتمد على المياه الجوفية، أو مياه الأنهار والمسطحات المائية في ري المزروعات.

وتشمل هذه المحاصيل في السعودية ما يلي:

الدخن

القمح

الذرة الرفيعة

الحبحب البعلي

الأنشطة المدعومة

وتشمل الأنشطة المحلية، زراعة البن العربي، زراعة الفواكه خاصة الفراولة والعنب والليمون والمانجو ومنتجات النحل وإنتاج العسل إضافة إلى زراعة المحاصيل البعلية مثل الحبحب البعلي والذرة الرفيعة والدخن والقمح كما تشمل منتجات الفل الجيزاني والورد الطائفي.

يذكر أن دراسة الأهلية تتم لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

دعم برنامج ريف

وفي وقت سابق، أعلن البرنامج، عن رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم برنامج ريف.

وقال البرنامج، في بيان له عبر “تويتر”: “برنامج ريف يعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

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