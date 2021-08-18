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مباراة الزمالك ووادي دجلة تُقرب الأبيض من التتويج
بعد تعثر الأهلي ضد طلائع الجيش

مباراة الزمالك ووادي دجلة تُقرب الأبيض من التتويج

2021/08/18
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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مباراة الزمالك ووادي دجلة تُقرب الأبيض من التتويج جانب من المباراة - المصدر @ZSCOfficial
المواطن - مروة نبيل

اقترب الفريق الأبيض كثيرًا من حصد لقب الدوري المصري لكرة القدم بعد حسم مباراة الزمالك ووادي دجلة لصالحه، وتعثر الأهلي ضد طلائع الجيش.

الأبيض يحسم مباراة الزمالك ووادي دجلة

ولعب الزمالك ووادي دجلة على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري لكرة القدم، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق فوز هام بهدف دون رد عن طريق لاعبه مروان حمدي.

 

الزمالك ووادي دجلة
مباراة الزمالك ووادي دجلة – المصدر @ZSCOfficial

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي قبل نهاية المسابقة بـ3 جولات، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير.

وبعد مباراة الزمالك ووادي دجلة، ارتفعت معنويات الجماهير البيضاء وبدأت في الاحتفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقتراب الفريق من التتويج بلقب الدوري المصري لكرة القدم بعد سيطرة الأهلي لعدة مواسم.

 

الزمالك
لاعبو الزمالك – المصدر @ZSCOfficial

جماهير الأهلي غاضبة

على الجانب الآخر، أبدت جماهير النادي الأهلي غضبها من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم في المنافسات المحلية، رغم نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الأسبوع الماضي، إلا أن سقوطه في فخ التعادل الإيجابي مع الإسماعيلي، أهدى الزمالك الصدارة بفارق نقطتين، قبل أن يتعادل مع طلائع الجيش بالأمس، ليزداد الفارق إلى 4 نقاط.

الاهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly


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