متحدث الصحة : الجائحة الآن تخص غير المحصنين والمنحنى الوبائي إيجابي

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن معظم حالات كورونا التي يتم تسجيلها تتم في غير المحصنين أو في غير مستكملي الجرعات مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي بالمملكة مبشر بالخير وإيجابي.
متحدث #الصحة: الجائحة الآن تعتبر جائحة غير المحصنين.#واس_عام pic.twitter.com/bwYHuEal0Y
— واس العام (@SPAregions) August 8, 2021
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاحات تحقق مؤشرات إيجابية.
الصحة تعلن حالات كورونا الجديدة
وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514982) حالة.
ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10200) حالة من بينها (1405) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
متحدث #الصحة: المنحنى الوبائي بالمملكة مبشر بالخير وإيجابي #واس_عام pic.twitter.com/keWY84w5cB
— واس العام (@SPAregions) August 8, 2021
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (533516) حالة، توفي منهم (8334) حالة.
جرعات لقاح كورونا
كما كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 29 مليونًا و604 آلاف و201 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
متحدث #الصحة: معظم الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاحات تحقق مؤشرات إيجابية. #واس_عام pic.twitter.com/vLtaTqsAN4
— واس العام (@SPAregions) August 8, 2021
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