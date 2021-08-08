متحدث الصحة : الجائحة الآن تخص غير المحصنين والمنحنى الوبائي إيجابي

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن معظم حالات كورونا التي يتم تسجيلها تتم في غير المحصنين أو في غير مستكملي الجرعات مشيرًا إلى أن المنحنى الوبائي بالمملكة مبشر بالخير وإيجابي.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الدول التي تقدمت في إعطاء اللقاحات تحقق مؤشرات إيجابية.

الصحة تعلن حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (514982) حالة.

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10200) حالة من بينها (1405) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.



وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (533516) حالة، توفي منهم (8334) حالة.

جرعات لقاح كورونا

كما كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 29 مليونًا و604 آلاف و201 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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