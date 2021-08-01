متحدث الصحة ردًا على “المواطن” : لقاح كورونا آمن على الطلاب ذوي الأمراض المزمنة

المواطن - محمد الغبيشي - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أهمية حصول الطلاب على لقاح كورونا خاصة من يعانون من أمراض مزمنة وأمراض القلب.

ورد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على سؤال “المواطن ” حول مأمونية اللقاح على الطلاب مرضى القلب ومرضى الأمراض المزمنة بالقول إن اللقاح ليس آمنًا فحسب بل هو مؤكد لهذه الفئة من الطلاب.

وأشار العبدالعالي إلى أن اللقاح يوصى به لكل الطلاب لتفادي الإصابة بفيروس كورونا حاثًا الجميع على التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على الجرعة الأولى قبل العودة للدراسة.

لقاح كورونا ل لفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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