متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله

أوضح د. محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الإناث في المملكة.
فيديو | متحدث الصحة: 60% من الحالات المصابة بكورونا من الإناث في #المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/BMrY0qNJ5I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2021
وأضاف متحدث الصحة: “أن متحور دلتا موجود في المملكة .. ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد “.
فيديو | متحدث الصحة: متحور "دلتا" موجود في #المملكة .. ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/v9e9hAK7Mz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 15, 2021
وشدد متحدث الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
مستجدات كورونا
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (542) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.
كما تم تسجيل (1041) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (523,050) حالة ولله الحمد.
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