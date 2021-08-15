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متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله
شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله

2021/08/15
الساعة 4:34 مساءً
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متحدث الصحة: متحور دلتا موجود في المملكة وهذه نسبة انتقاله
المواطن - الرياض

أوضح د. محمد العبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بفيروس كورونا من الإناث في المملكة.

وأضاف متحدث الصحة: “أن متحور دلتا موجود في المملكة .. ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد “.

وشدد متحدث الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

مستجدات كورونا

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة⁩ عن تسجيل (542) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (13) حالة وفاة رحمهم الله.

كما تم تسجيل (1041) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (523,050) حالة ولله الحمد.


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‎تعليق واحد

  1. سلمى

    الله يحفظنا جميعا من هادا البلاء والابتلاء ويرحمنا برحمته لانه هوا الوحيد ربنا العالم و القادر عليها ونحن ظعفاء لانملك الا الدعاء

    ‎رد

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