متحدث مرور حائل: تم وضع خطط متكاملة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد

المواطن - حائل

أكد العقيد هزاع المطيري المتحدث الرسمي لمرور حائل، اليوم الأحد، أنه تم وضع خطط متكاملة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

فيديو | متحدث مرور #حائل لـ #الإخبارية: وضعنا خططا متكاملة استعداداً لبداية #العام_الدراسي_الجديد والحركة انسيابية ولم نلحظ أي عوائق pic.twitter.com/5uD36La1UF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2021

وأضاف العقيد هزاع لـ”قناة الإخبارية”، أن الحركة المرورية في المنطقة تشهد حالة انسيابية ولم نلحظ أي عوائق مع بداية العام الدراسي الجديد”.

انطلاق العام الجديد

في سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم عن استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، وكذلك توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي “مدرستي” و”روضتي” وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

أعمال الصيانة والتعقيم

ونفذت الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

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