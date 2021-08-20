متعب يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، عماد متعب، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله السابق في الفريق الأحمر مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا يتعرض لوعكة

وتعرض مؤمن زكريا لوعكة صحية مؤخرًا، وتم نقله إلى المستشفى، حيث نشرت زوجته صورة له، وطلبت من الجماهير الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكانت مسيرة زكريا الرياضية قد توقفت في فبراير عام 2019، بعدما تم إنهاء إعارته لنادي أُحد، عقب اكتشاف إصابته بمرض نادر في الأعصاب، ويحظى بدعم كبير من الجماهير المصرية والسعودية، للعبه في صفوف الأهلي والزمالك وأهلي جدة.

متعب يطمئن الجماهير

وحرص عماد متعب على طمأنة الجماهير على حالة مؤمن زكريا الصحية بعد انتشار أنباء تُفيد بتدهورها، مؤكدًا أنه تعرض لوعكة صحية ونقل للمستشفى ثم خرج بسلام وحالته الصحية حاليًا مستقرة.

وتمنى متعب لشفاء العاجل لنجم النادي الأهلي وأن يسترد عافيته، مشيرًا إلى أن زكريا يستعد للسفر إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل الخضوع لفحوصات طبية لدى أحد الأطباء المتخصصين.

وناشد عماد متعب في ختام تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”، المسؤولين بتسهيل إجراءات سفر زكريا إلى لندن للعلاج إذا أمكن ذلك خاصة أن الأوراق الخاصة به تأخرت بعض الشيء.

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