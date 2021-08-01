متى تؤخذ الجرعة الأولى من لقاح كورونا للمتعافين؟

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أنه حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من اللقاح.

الجرعة الأولى:

ولفتت الصحة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إلى أنه يمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

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