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مجلس وزراء الكويت: تهديد الحوثي للمملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات

مجلس وزراء الكويت: تهديد الحوثي للمملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني

2021/08/12
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مجلس وزراء الكويت: تهديد الحوثي للمملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني
المواطن - واس

أدان مجلس الوزراء الكويتي “بأشدّ عبارات الشجب والاستنكار” استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة.

وقال المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلّب تدخّل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.


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