مجموع إيرادات ونفقات الهلال يصل لـ 969 مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال، اليوم السبت، عن وصول مجموع إيراداته ونفقاته خلال السنة المالية إلى 969 مليون ريال.

الإيرادات 497 مليونًا والمصروفات 472 مليونًا:

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أكد فيه على أن الإيرادات بلغت خلال السنة المالية 497 مليون ريال، بينما بلغت قيمة المصروفات والنفقات 472 مليون ريال.

كما تم خلال الجمعية العمومية للنادي المصادقة على تعيين مدقق للحسابات للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل.

مواجهة مرتقبة لـ الهلال ضد الطائي :

ويستعد الزعيم مساء اليوم لمواجهة فريق الطائي بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود الحكم القطري سعود العذبة مباراة الهلال والطائي وسيعاونه كل من القطري جمعة البورشيد وخالد عايد والحكم الرابع السعودي خالد صلوي وحكم الفيديو هو القطري خميس المري ومساعده الحكم السعودي عادل شراحيلي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقبل مواجهة الطائي، سجل الزعيم 737 هدفًا في بطولة دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقها في عام 2008 ليكون أكثر من سجل أهدافًا بـ دوري المحترفين عبر تاريخه.

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