مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية من كابول ويتوجهون بها إلى إيران

المواطن - متابعة

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى كابول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، وتوجهوا بها إلى إيران.

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين: “استولى أشخاص مجهولون على إحدى طائراتنا وتوجهوا بها إلى إيران، وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلاً من إجلاء الأوكرانيين”.

فشل عمليات الإجلاء

وأضاف ينين: “أما محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار”.

وأوضح ينين إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

ويتم إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية عبر المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وحلف الناتو.

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