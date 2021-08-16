محادثات متقدمة لـ أرامكو بشأن صفقة الـ 25 مليار دولار مع ريلاينس إندستريز

المواطن - الرياض

تعقد شركة أرامكو السعودية محادثات متقدمة بشأن صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار مع ريلاينس إندستريز الهندية، وفقا لوكالة بلومبرغ.

وفي يونيو الماضي، قالت ريلاينس إنها تأمل في إضفاء الطابع الرسمي على شراكتها مع شركة أرامكو هذا العام وأعلنت انضمام ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة كمدير مستقل، بحسب ما نقلت العربية.

شركة دولية:

وأوضح رئيس مجلس الإدارة موكيش أمباني للمساهمين “انضمام الرميان إلى مجلس إدارتنا هو أيضاً بداية لتحويل ريلاينس” إلى شركة دولية.

وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم. لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.

تسارع الشراكة:

وتوقع رئيس شركة ريلاينس، تسارع الشراكة مع أرامكو، والانتهاء من صفقة شراء أرامكو لحصة في إحدى وحدات ريلاينس هذا العام.

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