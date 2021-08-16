محافظ حفر الباطن يتفقد مركز اللقاح بمدرسة عبدالرحمن الغافقي

المواطن - حفر الباطن

تفقد سمو محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، مساء اليوم، مركز اللقاح بمدرسة عبدالرحمن الغافقي والمخصص لطلاب وطالبات التعليم العام من الفئة العمرية 12 عامًا وحتى 18 عامًا وللكوادر التعليمية والإدارية من منسوبي التعليم.

وكان في استقباله فور وصوله مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الأستاذ ناصر بن راشد الصافي ومدير تعليم حفر الباطن الأستاذ محمد بن علي القحطاني، حيث شاهد خلال الجولة الخدمات التي يقدمها المركز للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

عقب ذلك استمع سموه لشرح موجز عن الجهود المبذولة في مركز اللقاح والخدمات المقدمة وآلية استقبال المستفيدين من قبل الكوادر الصحية والإدارية وفرق التطوع، وذلك على مدى اليوم وحتى الساعة 11 مساء.

وقدّم مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي شكره لسموه على زيارته التفقدية لمركز اللقاح، ضمن الاستعدادات لعودة الطلاب الحضورية للمدارس، وكذلك لتعليم حفر الباطن على تخصيص مركز اللقاح في إحدى المدارس بالمحافظة لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات.

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