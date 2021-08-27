محامية للطلاب: احذروا الجرائم المعلوماتية على الهواتف

المواطن - الرياض

حذرت المحامية بيان زهران، الطلاب من الجرائم المعلوماتية التي قد يقعون فيها حال اصطحابهم للهواتف في المدارس.

جرائم معلوماتية:

وأكدت زهران، في مداخلة هاتفية ببرنامج من السعودية المذاع على قناة السعودية، اليوم الجمعة، أن الهواتف مسموحة للتأكد من تلقي الطلاب جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، لكنها حذرت من الجرائم المعلوماتية التي قد تقع بسبب اصطحابها للمدارس.

اختراق وتصوير الغير:

وتابعت المحامية أن من بين الجرائم المعلوماتية اختراق أو تفتيش جوالات الغير، وهو ما ينطبق عليه التنصت، ويعاقب عليه القانون، وكذلك ابتزاز الآخرين والتشهير بهم جريمة، وأيضًا تصوير الآخرين دون إذن، ونشر الصور يعد نوعًا من المخالفة، ويعاقب الشخص عليها بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

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