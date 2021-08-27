محمد البريك: إهدار الفرص كلف الهلال الكثير

المواطن - محمد سمعه

تحدث اللاعب محمد البريك ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، عن أداء فريقه بـ مباراة الباطن التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال عانى بسبب التعادل:

وتحدث البريك لـ قناة SSC قائلًا: “إهدار الفرص كلفنا الكثير، سنحت لنا العديد من الفرص خلال الشوط الأول والشوط الثاني، ولم نستغلها”.

وتابع البريك: “يجب علينا أن نُركز فيما هو مقبل ونعد الجماهير بالأفضل في المباريات المقبلة، والدوري لا يزال طويلًا”.

وبدأ الشوط الأول من المباراة ببعض الفرص الخطيرة التي أُهدرت من قبل لاعبي الأزرق؛ بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية، وسط تراجع دفاعي من نادي الباطن.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، لم يقدم الزعيم الأداء المقنع فنيًّا لتسجيل الهدف الأول وتحقيق الفوز في المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ماثيوس بيريرا يُهدر فرصة لا تُصدق:

وكان اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا أهدر فرصة مؤكدة لـ الزعيم بالشوط الثاني بعد تمريرة متقنة من المهاجم صالح الشهري.

وأصبح رصيد الزعيم بعد التعادل 7 نقاط، بينما أصبح رصيد الباطن 4 نقاط.

وحقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال رقمًا سلبيًّا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول من مباراته ضد الباطن بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة.

ولم ينجح الزعيم حتى الآن في إحراز أي أهداف خلال الشوط الأول في أول 3 جولات من دوري المحترفين، حيث سجل صالح الشهري هدف الفوز ضد الطائي في الشوط الثاني، وسجل كل من موسى ماريجا وجانغ هيون سو هدفي الفوز في شباك التعاون بالشوط الثاني، وتعادل سلبًا بالشوط الأول ضد الباطن.

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