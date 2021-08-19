محمد الدعيع: البطولة اتحادية يوم السبت

المواطن - محمد سمعه

حرص محمد الدعيع، الحارس الأسبق لنادي الهلال والمنتخب السعودي، على دعم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك قبل مواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي البطولة العربية مساء السبت المقبل.

الدعيع يدعم الاتحاد:

وغرد الدعيع قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “بالتوفيق لعميد الأندية السعودية، كلنا مع ممثل الوطن، والسبت اتحادية بإذن الله”.

ويخوض العميد مواجهة مهمة ضد الرجاء المغربي سعيًا لتحقيق البطولة العربية، خاصة أن العميد لم يفز بأي لقب خارجي منذ التتويج بـ دوري أبطال آسيا في عام 2005.

مشوار العميد بالبطولة العربية:

وقبل الوصول إلى النهائي، فاز نادي الاتحاد على العهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين.

وفاز العميد على الوصل الإماراتي برباعية لهدف في مجموع المباراتين في دور ثمن النهائي، بينما تأهل العميد على حساب فريق أولمبيك أسفي المغربي بنتيجة 2/ 1 من مجموع المباراتين في دور الثمانية.

وعبر العميد إلى النهائي بعد الفوز على مواطنه نادي الشباب برباعية مقابل ثلاثية في مجموع المباراتين.

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