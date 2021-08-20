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محمد السادس: المغرب مستهدف
أكد سعي بلاده إلى تدشين مرحلة جديدة

محمد السادس: المغرب مستهدف

2021/08/20
الساعة 11:55 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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محمد السادس: المغرب مستهدف
المواطن - متابعة

قال ملك المغرب محمد السادس: إن بلاده مستهدفة؛ نظرًا لما تتمتع به من أمن واستقرار، قائلًا: إن “أعداء الوحدة الترابية لا يريدون مغربًا موحدًا وقويًّا”، منوهًا إلى سعي بلاده إلى تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع إسبانيا.

خطاب محمد السادس: 

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب بمناسبة ثورة الملك والشعب، أن “من يستهدفون المغرب لا يفهمون أن قواعد التعامل الدولي تغيرت، ودولنا أصبحت قادرة على تدبير أمورها”.

وأردف أن المملكة “مستهدفة لأنها دولة عريقة تمتد لاثني عشر قرنًا، إلى جانب التاريخ الأمازيغي الطويل”، معتبرًا أن “المؤامرات التي تحاك لن تزيد المغرب إلا إيمانًا وإصرارًا على الدفاع عن مصالحه العليا”.

علاقات بناءة: 

وأشار الملك المغربي إلى “حرص المغرب على إقامة علاقات بناءة ومتوازنة مع دول الجوار”، وتحدث عن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت خلال الأشهر الأخيرة بين الرباط ومدريد، وجهود احتوائها.


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