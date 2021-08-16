محمد الكوكي ورحلة تألق تدريبية

المواطن - مروة نبيل

يملك المدير الفني التونسي محمد الكوكي مسيرة تدريبية مميزة، ويسعى لمواصلة تألقه وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لتحقيق نتائج جيدة ومزيد من الإنجازات.

أزمة شهادة PRO:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالخسارة ضد الهلال بهدف دون رد، في غياب الكوكي لعدم امتلاكه الشهادة التي تشترطها اللجنة الفنية.

وأصدرت إدارة نادي الطائي، بيانًا رسميًّا بشأن عدم امتلاك محمد الكوكي لشهادة PRO، مطالبة بتحقيق مصلحة النادي التي لا تضر بمصالح الأندية الأخرى المنافسة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة مميزة لـ محمد الكوكي:

وتواجد محمد الكوكي صاحب الـ46 عامًا كمدير فني في الدوريات الممتازة على مدار 17 موسمًا، 12 موسمًا في الرابطة التونسية لمحترفين، 3 مواسم ضمن الدوري السوداني الممتاز، بجانب موسم رياضي واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشرف الكوكي على أندية شاركت في العديد من البطولات القارية، ومنها؛ فريقي أهلي شندي السوداني وقوافل قفصة التونسي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ونادي المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

وحصل محمد الكوكي على لقب أفضل مدرب في الدوري التونسي موسمي 2016/ 2017 و2017/ 2018، وأفضل مدير فني في الدوري السوداني موسم 2010/ 2011، وحقق مع المريخ ثنائية الدوري السعودي والكأس موسم 2012/ 2013.

وحقق التونسي الكوكي إنجازًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، حيث قاده للصعود من دوري الدرجة الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

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