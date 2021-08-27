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محمد بن سلمان يجري اتصالًا برئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة فوزه بولاية ثانية
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

محمد بن سلمان يجري اتصالًا برئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة فوزه بولاية ثانية

2021/08/27
الساعة 11:29 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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محمد بن سلمان يجري اتصالًا برئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة فوزه بولاية ثانية
المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بدولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

استعراض العلاقات الثنائية: 

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئة للدكتور أبي أحمد علي، بمناسبة فوزه بولاية ثانية رئيساً للوزراء في جمهورية إثيوبيا، متمنياً التوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا المزيد من التقدم والرقي.
كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.


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