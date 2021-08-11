محمد نور: الشناوي قد ينضم للنصر

المواطن - مروة نبيل

أثار نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور حالة من الجدل بشأن احتمالية انتقال حارس مرمى الأهلي المصري، محمد الشناوي إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

نور يُلمح لإمكانية انضمام الشناوي للنصر

وقال محمد نور خلال تصريحاته لقناة SBC: “النصر فريق مدجج بالنجوم، وبدأ فترة الانتقالات الحالية بصفقات قوية من العيار الثقيل، قد نسمع اسم محمد الشناوي في الموسم المقبل.. لا أدري، لكن ما أعلمه أن الشناوي قد ينضم للنصر الأسبوع المقبل”.

وكان مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأولمبي، أسامة عبدالكريم قد أكد بأن اللاعب الأهلاوي لفت أنظار أندية أوروبية وعربية بعد تألقه مع الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر يفاوض الحارس الدولي

وارتبط اسم الشناوي خلال الفترة الماضية بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الذي تقدم بأكثر من عرض رسمي لضمه، وسط تمسك من مسؤولي الأهلي به، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن النادي الأهلي اتفق مع حارس مرماه على الرحيل بعد المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها شهر ديسمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد صاحب الـ32 عامًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، بالإضافة إلى عدد من البطولات، منها؛ الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.

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