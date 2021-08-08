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مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 21967 في أسبوع
منطقة الرياض تتصدر بـ7214 تليها الشرقية بـ3022 مخالفة

مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 21967 في أسبوع

2021/08/08
الساعة 4:19 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 21967 في أسبوع
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (21967) مخالفة وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ  حتى 28 / 12 / 1442هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)، ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مخالفة الإجراءات الاحترازية


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