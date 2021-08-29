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مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 23837 في أسبوع
الرياض أعلى المناطق بواقع 8766 ونجران تسجل 177 فقط

مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 23837 في أسبوع

2021/08/29
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخالفات الإجراءات الاحترازية تصل 23837 في أسبوع
المواطن - واس

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (23837) مخالفة، وذلك للفترة من 14 / 1 / 1443هـ  حتى 20 / 1 / 1443هـ.

توزيع مخالفات الإجراءات الاحترازية

وقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8766)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2971)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2320)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2178)، ومنطقة القصيم بـ(1998)، ومنطقة حائل بـ(1780)، ومنطقة الجوف بـ(1256)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(827)، ومنطقة تبوك بـ(617)، ومنطقة جازان بـ(419)، ومنطقة عسير بـ(280)، ومنطقة الباحة بـ(248)، ومنطقة نجران بـ(177).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

مخالفات الإجراءات الاحترازية


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