مخاوف من دخول دلتا بلس إلى مصر ووقوع الكارثة!

المواطن - القاهرة

حذر خبراء من مخاطر حالة التراخي الحالية لدى الكثير من المواطنين في مصر، والتي تتمثل في تخلي البعض منهم عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية التي تم إعلانها من قبل وزارة الصحة وأجهزة الدولة لتجنب الفيروس، ومنها المحافظة على ارتداء الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

إجراءات صارمة:

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لاتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية الصارمة، لمواجهة موجة رابعة، محتملة من فيروس كورونا، والتي من المقرر أن تشهدها البلاد في شهر سبتمبر المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الصحة المصرية.

دلتا بلس:

وأكد الخبراء أن دخول متحور “دلتا بلس” إلى مصر قد ينذر بكارثة، إذا استمر المواطنون في تلك الحالة من التراخي، موضحين أن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس، واستقرار المنحنى الوبائي إلى مستويات مطمئنة، أدى إلى شعور غالبية المواطنين بتلك الحالة من الأمان، لكنه أمان زائف وفخ وقعت فيه دول أخرى، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن خبراء.

وأرجع عدد من الخبراء والمختصين تلك الحالة، إلى عدة أسباب أبرزها انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا طبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فضلًا عن الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين بأن تلقى اللقاحات المضادة للفيروس تمنع الإصابة به.

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