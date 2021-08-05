مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية.

قبيل الإعداد لولائم الحفلات الخاصة.. مراقبونا يضبطون استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال..

أغلقنا الموقع، وأحلنا مالكه إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة pic.twitter.com/YtQR4ZeGMQ — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 4, 2021

مخبوزات عفنة:

وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع تويتر، إنه تم ضبط خضراوات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض، وأدوات غير صالحة للاستعمال، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.

إغلاق الموقع:

وشدد أمانة الرياض على أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة