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مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!
الأمانة ضبطت خضراوات مجهولة المصدر

مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!

2021/08/05
الساعة 9:46 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مخبوزات عفنة وأتربة في معمل تجهيز بوفيهات بالرياض!
المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن ضبط استراحة قامت عمالة وافدة بتحويلها إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية.

مخبوزات عفنة: 

وقالت الأمانة عبر حسابها بموقع تويتر، إنه تم ضبط خضراوات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن ملقاة على الأرض، وأدوات غير صالحة للاستعمال، وتراكم للأتربة وتدن في النظافة.

إغلاق الموقع: 

وشدد أمانة الرياض على أنه تم إغلاق الموقع، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الصارمة.


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