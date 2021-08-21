مدرب الهلال: هذا الأمر جعلنا نهزم التعاون

المواطن - محمد سمعه

علق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، على فوز فريقه الصعب على التعاون بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعليق مدرب الهلال:

وتحدث جارديم قائلًا: “أداء الفريق تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني بسبب التغييرات الهجومية، ونجحنا في تحقيق فوز مهم، وتأخرت بالدفع بسلمان الفرج وياسر الشهراني بسبب الانضمام المتأخر لهما عقب المشاركة مع منتخب السعودية الأولمبي في أولمبياد طوكيو”.

وأضاف جارديم: “توقعت هبوط اللياقة البدنية لـ التعاون، وهذا ما جعل الزعيم يفوز باللقاء”.

ياسر الشهراني يصنع الفارق:

ونجح ياسر الشهراني في قلب المباراة لمصلحة الزعيم بعد أن صنع الهدفين للاعبين موسى ماريجا وجانغ هيون سو.

وذكرت إحصائية أن عبدالله المعيوف حارس الزعيم تسبب بأهداف في شباك فريقه أكثر من أي حارس آخر بواقع 9 أهداف منذ بداية العام الحالي.

وفي سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة فريق الباطن مساء الجمعة القادمة بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سيواجه التعاون فريق النصر مساء الخميس المقبل.

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