مدرب باريس سان جيرمان: تنتظرنا اختبارات صعبة أوروبيًا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لـ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على أن مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا في غاية الصعوبة.

باريس سان جيرمان في أفضل جاهزية

وتحدث مدرب النادي الفرنسي قائلًا: ” نحن نحترم الخصوم ونعلم تمامًا أن المجموعة صعبة لكننا قادرين على المنافسة، والأكثر أهمية هو الجاهزية حين تنطلق المنافسات، إنه لأمر مميز أن تلعب ضد مانشستر سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا، ويحاولون الفوز بدوري الأبطال منذ سنوات”.

وتابع بوتشيتينيو: “يجب علينا الفوز في المباريات من أجل المضي قدمًا لحصد البطولة، وهذا هو هدفنا”.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

وجاءت المجموعة الأولى بعد قرعة دوري أبطال أوروبا مكونة من: “مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني كلوب بروج البلجيكي”.

المجموعة الثانية: “أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي”.

المجموعة الثالثة: “سبورتينج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس الهولندي، بيشكتاش التركي”.

المجموعة الرابعة: “إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، فريق شريف من مولدوفيا”.

المجموعة الخامسة: “بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني”.

المجموعة السادسة: “فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري”.

المجموعة السابعة: ” ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، سالزبورغ النمساوي، فولفسبورج الألماني”.

المجموعة الثامنة: “تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت الروسي، مالمو السويدي”.

يذكر أن سان جيرمان كان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني.

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