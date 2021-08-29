مدير التعليم بالطائف: ندعو الطلاب إلى المبادرة بالحصول على الجرعة الثانية ليلتحقوا بالعملية التعليمية

المواطن - الطائف

أكد د. طلال اللهيبي مدير التعليم الطائف أن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين جميع إدارات التعليم في المملكة؛ لضمان تقديم الناتج التعليمي لكافة الطلاب والطالبات.

فيديو | مدير تعليم #الطائف لـ #الإخبارية: هناك تواصل وتنسيق بين جميع إدارات التعليم في #المملكة لضمان تقديم الناتج التعليمي لكافة الطلاب والطالبات #العام_الدراسي_الجديد pic.twitter.com/4Db85UOzG9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 29, 2021

وأضاف مدير تعليم الطائف لـ”قناة الإخبارية”: “أن الجميع سعداء بعودة الطلاب والطالبات ووجودهم بين معلميهم ومعلماتهم للحصول على النتائج التعليمية”.

ودعا مدير تعليم الطائف الطلاب الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية بالمبادرة للحصول على جرعة لقاح كورونا الثانية حتى يتمكنوا من اللحاق بالدراسة.

انطلاق العام الجديد

وأعلنت وزارة التعليم في وقت سابق، عن استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، وكذلك توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي “مدرستي” و”روضتي” وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

ونفذت الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

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