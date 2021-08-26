مدير تعليم حفر الباطن يدشن 7 مبادرات في جمعية تراؤف

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن محمد بن علي القحطاني 7 مبادرات متنوعة لأندية جمعية تراؤف بأكثر من 1,600,000 ريال تحت شعار (عودة آمنة) والتي تهدف إلى تهيئة الطلاب والطالبات وتسهيل عودتهم الآمنة للمقرات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية صحية سليمة تسهم في رفع المستوى الدراسي والتفوق العلمي.

تغطية الاحتياجات:

كما تعالج المبادرات الفاقد التعليمي وتغطي كامل احتياجاتهم التعليمية والصحية والتقنية، عبر تقديم الدعم الكامل والتوعية اللازمة التي تضمن استمرار العملية التعليمية بشكل آمن، كما تشجع أسر المستفيدين على أخذ جرعتي اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية.

خدمات الجمعية:

واطلع محمد القحطاني على قاعات ومرافق الأندية التنموية والتعليمية في جمعية تراؤف وتعرفَ على الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تخدم أكثر من 6500 يتيمٍ ويتيمةٍ وأرملة في المحافظة.

وعبّر مدير التعليم عن مدى سعادته بجودة الأنشطة والمبادرات التعليمية والتربوية والتنموية التي تقدمها أندية تراؤف لأكثر من 3700 طالبٍ وطالبة في جميع مراحل التعليم العام والجامعي.

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