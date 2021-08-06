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مراد باتنا مستمر مع الفتح حتى 2023
بعد أن قدم موسمًا حافلًا مع النموذجي العام الماضي

مراد باتنا مستمر مع الفتح حتى 2023

2021/08/06
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مراد باتنا مستمر مع الفتح حتى 2023 مراد باتنا يوقع لـ الفتح
المواطن - محمد سمعه

جدد نادي الفتح عقد المحترف المغربي مراد باتنا لمدة عام إضافي ليستمر لاعبًا فتحاويًّا حتى عام 2023.

مراد باتنا أبدع مع الفتح بالموسم الماضي:

ونجح اللاعب المغربي صاحب الـ31 عامًا في كسب ثقة المدير الفني البلجيكي يانييك فيريرا وحجز مكانًا له بالتشكيلة الأساسية للنموذجي، حيث شارك في 29 لقاء مع الفريق منها 26 مباراة بدوري المحترفين و 3 مباريات بكأس الملك.

مراد باتنا يوقع لـ الفتح

إحصائيات عن مراد باتنا:

واستطاع باتنا أن يسجل 6 أهداف في الدوري وثلاثة أهداف في كأس الملك، فيما صنع 6 أهداف في الدوري وهدف في كأس الملك.

وأكد اللاعب المغربي باتنا على سعادته بتجديد العقد، مضيفًا أن قرار تمديد عقده جاء عن قناعة تامة لما وجده من أجواء صحية وتعامل راقي في النادي، واعدًا جماهير الفتح بمضاعفة الجهد من أجل إسعادهم، وقدم شكره وتقديره لإدارة النادي برئاسة المهندس سعد العفالق والجهاز الفني بقيادة يانييك فيريرا على ثقتهم الكبيرة في قدراته.

وكان باتنا انضم إلى الفتح في عام 2020 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.


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