مرسول بارك يحتضن مباريات المنتخب السعودي بتصفيات المونديال

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن اتفاقه مع شركة الوسائل السعودية على استضافة ملعب ” مرسول بارك” لـ مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي ستقام في الرياض في مباريات التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

سبب إقامة مباريات المنتخب السعودي في مرسول بارك

وجاء هذا الاتفاق تلبية لـ رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم إن هذه الشراكة تمثل جانبًا من أهداف الاتحاد السعودي الساعي دومًا لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية بما يحقق تطلعات الجماهير السعودية.

وأضاف الأمين العام لاتحاد القدم أن الأخير لا يدخر جهدًا لـ توفير كل ما يلزم للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، لاسيما المنتخب الأول الذي سيستهل خلال أيام مرحلة الحسم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وأشاد إبراهيم القاسم بالدعم الكبير الذي يتلقاه الاتحاد من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، والجهد الذي تقوم به وزارته من أجل الارتقاء بكل ما له علاقة بالرياضة وكرة القدم بالمملكة.

تعليق شركة الوسائل السعودية

من جانبه قال محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل السعودية إنه فخور ومعتز بعقد هذه الشراكة مع اتحاد القدم لتلبية متطلبات لعبة كرة القدم ومشجعيها، ودعم جهود وزارة الرياضة التي تستهدف الرقي بالمنشآت الرياضية وتطويرها وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار الخريجي إلى أنه سعيد بسبب ثقة اتحاد القدم والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مؤكدًا أن هذه الثقة ستكون دافع للشركة لتقديم كل إمكاناتها لمؤازرة المنتخب السعودي، ومساندته في كل استحقاقاته، وتقديم كل المتطلبات للجماهير السعودية أثناء تواجدها في الملعب دعمًا لمنتخبها.

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